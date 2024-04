"Rosja korzysta na polsko-ukraińskich sporach". Elitarny tygodnik wydał ocenę

Zboże z Ukrainy. Pomoc stanowi wyzwanie dla polskich rolników

Jednak "The Economist" zauważa, że protesty rolników są podatnym gruntem dla rosyjskich operacji wpływu nakierowanych na tych, którzy mają obawy co do potencjalnego przystąpienia Ukrainy do UE. Przy takiej decyzji ukraińscy kierowcy i eksporterzy nie będą objęci ograniczeniami. Kreml – jak zauważa tygodnik – zwykł nazywać taktykę dziel i rządź, za pomocą której podważa jedność swoich wrogów, "aktywnymi środkami", a najskuteczniejsze opierają się na realnych obawach.