"Szlaki solidarności" mają uchronić świat przed głodem. UE reaguje na sytuację w portach

Ukraina jest jednym z największych na świecie eksporterów zbóż i roślin oleistych. Przed wojną eksportowała te produkty w 90 proc. poprzez swoje porty położone nad Morzem Czarnym. Trafiały one do Europy, Chin i Afryki. Obecnie porty te są jednak zablokowane przez marynarkę wojenną Rosji, co w dużym stopniu ograniczyło sprzedaż tych produktów.