Rosja odpowiada na sankcje. Wstrzymuje eksport ponad 200 produktów

Rosja przeszła od słów do czynów. Kilka dni temu groziła kontrsankcjami. W czwartek ogłosiła zakaz eksportu sprzętu telekomunikacyjnego, medycznego, samochodowego, rolniczego, elektrycznego i technicznego , a także niektórych produktów drewnianych - podał Reuters.

200 produktów na rosyjskiej liście sankcji

Na długiej liście sankcyjnej znalazło się ponad 200 produktów, w tym również wagony kolejowe, kontenery i turbiny. Zakaz ma obowiązywać do końca 2022 r. "Te działania to logiczna odpowiedź na sankcje nałożone na Rosję. Mają na celu zapewnienie nieprzerwanego funkcjonowania kluczowych sektorów gospodarki " - ogłosił rosyjski minister gospodarki.

Agencja prasowa Interfax, powołując się na źródło znające sprawę, poinformowała, że Rosja może też tymczasowo zakazać eksportu zboża do grupy krajów byłego Związku Radzieckiego wchodzących w skład Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EEU) od 15 marca do 31 sierpnia, a także eksportu cukru poza obszar EEU. Do Unii należą oprócz Rosji także Armenia, Białoruś, Kazachstan oraz Kirgistan.