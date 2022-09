Rosjanie chcą zaostrzyć prawo. Za grabież, dezercję lub poddanie się ma grozić więzienie

Rosja zaostrza prawo karne

Autorzy poprawek proponują wprowadzenie dwóch artykułów do Kodeksu karnego: pierwszy miałby przewidywać karę za "dobrowolne poddanie się", a drugi - za "grabież". Za pierwsze "przestępstwo" ma grozić od 3 do 10 lat więzienia (jeżeli zachowanie to nie nosi znamion zdrady), a za drugie - do 15 lat więzienia.

Oprócz tego pojawi się też kara za nieuprawnione opuszczenie jednostki w czasie mobilizacji lub stanu wojennego. Za dezercję trwającą od dwóch do 10 dni grozić będzie do pięciu lat więzienia (zamiast roku, jak jest obecnie), za okres od 10 dni do miesiąca - do siedmiu lat więzienia (zamiast trzech), a za okres powyżej miesiąca - od pięciu do 10 lat więzienia (zamiast pięciu).