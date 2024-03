Rosjanie uderzają w PGNiG. Chcą ogłosić bankructwo spółki

"Inspektorat nr 36 rosyjskiej Federalnej Służby Podatkowej w stolicy Rosji złożył do sądu arbitrażowego w Moskwie wniosek o ogłoszenie niewypłacalności i bankructwa spółki PGNiG " - informuje serwis wyborcza.biz.

Gazprom pozwał Orlen i Europol Gaz

Rosyjski państwowy koncern gazowy Gazprom zainicjował postępowanie arbitrażowe wobec polskich spółek Europol Gaz i Orlen. Pozew w tej sprawie wpłynął do sądu arbitrażowego Petersburga i obwodu leningradzkiego. Gazprom pozwał również spółki Ernst and Young Global Limited i Ernst and Young sCorporate Finance.