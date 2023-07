Różne formy rozliczania dochodu – sprawdź, który sposób jest najlepszy dla Ciebie

Wybór odpowiedniej formy rozliczania dochodu

Dochód zatrudniony kontra dochód niezatrudniony

Formy rozliczania dochodu dla osób zatrudnionych

Na koniec roku podatkowego płatnik wysyła do swojego pracownika informację podatkową PIT-11, na podstawie której ten rozlicza się z fiskusem. Trafia ona również do urzędu skarbowego. PIT-11 to informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych jak i o wysokości potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Samozatrudnienie – jak rozliczać dochód na własnej działalności?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych traktuje takie formy samozatrudnienia jako osobne źródła przychodów. Samozatrudnienie może być rozliczane w ramach jednego z takich źródeł, a to przedsiębiorca już podczas rejestracji działalności lub na początku roku kalendarzowego może podjąć decyzję, jaką formę opodatkowania wybierze. Może to być opodatkowanie skalą podatkową, podatkiem liniowym lub przychodów – ryczałtem ewidencjonowanym.

EPorównanie form rozliczania dochodu

Co ciekawe, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia wiele kategorii przychodów, których uzyskanie nie powoduje pojawienia się konieczności odprowadzania od nich podatku. Katalog zwolnień podatkowych znalazł się w art. 21 ustawy o PIT. Między innymi dochód niepodlegający opodatkowaniu to dochód osób do ukończenia 26. roku życia, pracujących seniorów, powracających do kraju. Także rodzin 4+, gdy nie przekraczają limitu kwoty 120 000 zł.