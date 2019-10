Ruch na łasce Orlenu. Czas mija, a dystrybutor prasy ledwie zipie

Pod koniec sierpnia tego roku sąd zatwierdził układ Ruchu z wierzycielami. Zgodnie z prawomocnym wyrokiem długi w stosunku do wydawców mają zostać zredukowane ze 162 mln zł do 31 mln zł.

Z kolei sam Ruch ma zgodnie z tym postanowieniem zostać wchłonięty przez Orlen. Do finalizacji transakcji z udziałem spółki Skarbu Państwa, jaką jest Orlen, potrzebna jednak zgody urzędu antymonopolowego.

PKN Orlen ma zamiar w najbliższych latach rozwijać swój handlowy format O!Shop i to nie tylko na swoich stacjach benzynowych. Do tego potrzebne są punkty sprzedaży, a te posiada Ruch.

Nie jest to autorska strategia polskiego giganta. Bardzo podobnie ze swoimi niepaliwowymi produktami robią MOL i Circle-K. Jak się wydaje, taki scenariusz jest jedynym, w którym Ruch może w ogóle przetrwać.

Co zatem oczywiste, Ruch uzależniony jest od tego czasowego dofinansowania, a jedynym ratunkiem jest transakcja z Orlenem. Kiedy może do niej dojść? Niestety na to pytanie nie ma żadnej konkretnej odpowiedzi. Nie udziela jej również sam Orlen, pytany przez dziennikarzy "PB".