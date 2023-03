Rusza proces znanego znachora. Sprzedawał w sieci zioła bez zezwolenia

ateistka 13 min. temu zgłoś do moderacji 2 5 Odpowiedz

On powinien zostać oskarżony o to, że podważa wieloletnie badania medyczne nie wspomnę o tym, że sprzedaje i wciska ludziom kit o cudownym wyzdrowieniu tylko biorąc jego suplementy. Znam przypadek Polki która uwierzyła w jego witaminę C i wlewach dożylnych, że niby można wyleczyć raka. Przyleciała do Polski do kliniki która robi takie wlewy i co? Zmarła biedaczka a gdyby się leczyła normalnie chemią, naświetlaniem to kto wie może by żyła do dzisiaj. A to nie jedyny przypadek niestety. Gdyby on prowadził badania to ok ma swoje wnioski ale on podczepia się pod innych i wciska naiwniakom wszystko co się da za bardzo grubą kasę.