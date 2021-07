Rybacy w desperacji. Rząd: pomoc była, jesteśmy zaskoczeni

Sobotni protest dotyczył zakazu połowów dorsza we wschodniej części Bałtyku. Zakaz został przedłużony jesienią zeszłego roku i obowiązuje do tej pory. Organizatorzy protestu uważają, że rząd zapomniał o armatorach rybołówstwa rekreacyjnego.

"W związku z tragiczną sytuacją armatorów rybołówstwa rekreacyjnego postanowiliśmy przystąpić do wznowienia akcji protestacyjnych. Do dnia dzisiejszego podpisane porozumienie z ówczesnym Ministrem Gospodarki Morskiej Markiem Gróbarczykiem nie zostało zrealizowane. We wszystkich polskich portach stoją statki, które już nie wrócą do zawodu” – informowali protestujący.