Rydzyk odejdzie na emeryturę? Radio Maryja mogą czekać zmiany

To do niej należy koncesja. Nie jest jednak tajemnicą, że to o. Rydzyk stworzył wokół radia inne znaczące przedsięwzięcia. Telewizja Trwam, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, toruńska geotermia i Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji oraz św. Jana Pawła II to nie koniec.