Czym jest rynek dóbr luksusowych?

Dobra luksusowe to produkty znanych marek, jak Chanel, Hermes, Dolce&Gabbana, Versace, Gucci i inne, ale i towary wykonane z metali szlachetnych, biżuteria z diamentami. Luksusowe są również samochody, łodzie, helikoptery. Słowem, wszystko to, co jest wyjątkowe, drogie, a przy tym opatrzone znaną marką, można uznać za towar tego typu. Rynek dóbr luksusowych obejmuje wszystkie te produkty, na które występuje wysoki popyt wśród ludzi majętnych, zaś podaż jest mocno ograniczona – przez produkcję jednostkową lub małoseryjną czy przez horrendalnie wysoką cenę. Na rynku takich dóbr wyróżnia się również dzieła sztuki czy nieruchomości.

Jak wygląda rynek dóbr luksusowych w Polsce?

Na rynku dóbr luksusowych w Polsce prócz ekskluzywnych samochodów, produktów znanych marek modowych, są również usługi hotelarskie, inwestycje w dzieła sztuki. Coraz bardziej rodzimy rynek tego rodzaju dóbr przypomina standardy znane nam doskonale z Europy Zachodniej.

Czy Polacy chętnie kupują dobra luksusowe?

Raport KPMG "Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Luksus przez pokolenia" pokazuje, że Polacy coraz chętniej kupują dobra luksusowe i inwestują w fundusze takich dóbr. Wysoka dynamika bogacenia się wąskiej grupy Polaków sprawia, że dla producentów produktów tego rodzaju Polska stała się bardzo atrakcyjnym rynkiem. Według prognoz polski rynek dóbr luksusowych może już w 2024 roku przekroczyć wartość 38 mld zł, podczas gdy w 2019 roku szacowany był na ponad 25 mld zł. Polacy najchętniej kupują przy tym na rynku dóbr ekskluzywnych i luksusowych: samochody segmentu premium,

markową odzież ze światowych domów mody,

biżuterię,

nieruchomości. Rynek luksusowych samochodów w Polsce jeszcze przed trzema laty był wart około 16 mld zł, co stawia go na pierwszym miejscu wśród segmentów premium na terenie naszego kraju.

Polacy coraz częściej przeznaczają oszczędności na dzieła sztuki, co należy do kategorii inwestycji obarczonych wysokim ryzykiem. Można go zmniejszyć, jeśli inwestycje będą prowadzone nie bezpośrednio, ale z wykorzystaniem np. akcji dóbr luksusowych, czyli spółek, które zajmują się tym segmentem rynku dóbr premium. Ponadto fundusze dóbr luksusowych zatrudniają wykwalifikowanych doradców mających doświadczenie w wyborze odpowiednich dzieł sztuki do portfela inwestycyjnego. Udział w takich funduszach zagwarantuje to, że Twoje pieniądze znajdą się w rękach specjalistów od rynku dóbr luksusowych.

Jak rynek dóbr luksusowych w Polsce reaguje na kryzys?

W czerwcu 2022 roku firma Bain and Company wyceniła wartość globalnego rynku wszystkich dóbr i produktów luksusowych. Okazuje się, że to niemal 1,15 bln euro, czyli ponad 5,3 bln złotych. Jak się okazuje, pomimo kryzysu spowodowanego z jednej strony pandemią COVID-19, a z drugiej wojną w Ukrainie i związanymi z tym problemami w gospodarkach światowych, rynek dóbr luksusowych ma się dobrze. Opiera się on konsekwentnie kolejnym falom ogólnoświatowego kryzysu.

Jak jest przy tym z polskim rynkiem dóbr luksusowych? Podobnie, ponieważ w Polsce trzyma się on zdecydowanie mocno, na czym korzystają ci, którzy zainwestowali swoje pieniądze w fundusze dóbr luksusowych lub kupują akcje dóbr luksusowych, a raczej spółek produkujących tego rodzaju dobra.

Rynek dóbr luksusowych jest rynkiem młodym w Polsce. Właściwie można powiedzieć, że do 2013 roku obejmował niemal wyłącznie samochody premium, a marginalne znaczenie miały dzieła sztuki, biżuteria czy odzież. Natomiast w 2013 roku wszystko się zmieniło, a symbolicznym momentem może być otwarcie wówczas pierwszego butiku należącego do domu mody Louis Vuitton. W 2018 roku wydano pierwszy numer "Vogue Polska".

