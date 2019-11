Ryszard Petru wrócił do biznesu. W ofercie restrukturyzacja, pomnażanie kapitału, sukcesja

- Zgodnie z deklaracją złożoną w lipcu tego roku powróciłem do biznesu. W poniższym poście przedstawiam zakres usług, który oferujemy polskim przedsiębiorcom jak również osobom indywidualnym. Oferta tych usług bazuje na doświadczeniu zespołu, z którym współpracuję, zdobytym zarówno w bankowości, firmach konsultingowych, jak i w realnej gospodarce – napisał Ryszard Petru na profilu w serwisie LinkedIn.

– Spotykam się ostatnio z wieloma firmami, w których pilnym staje się temat sukcesji. W Polsce ze względu na 40 lat komunizmu nie wykształcił się model sukcesji w rodzinie. Brak takich rozwiązań w przypadku choćby zdarzeń losowych może doprowadzić do poważnych komplikacji, nie wspominając o ryzyku wymuszonej sprzedaży firmy. Program sukcesji jest wyzwaniem prawnym, biznesowym i relacyjnym. Niezbędne jest zarówno zrozumienie potrzeb poszczególnych członków rodziny, jak i dostosowanie ich do optymalnego modelu biznesowego– napisał Petru.

Co poza tym? Restrukturyzacja, renegocjacje umów z bankami, pozyskiwanie kapitału, a dla tych, którzy nie potrzebują "gaszenia pożarów" – pomnażanie majątku. Nie wszystkie zakładki działają (a może to przeciążenie spowodowane zainteresowaniem stroną?). Petru nie przedstawił swojego zespołu, zapewnił tylko, że będą to specjaliści z doświadczeniem " w bankowości, firmach konsultingowych, jak i w realnej gospodarce".