Rząd bez pozytywnej oceny budżetu. "Stosowaliśmy skuteczne narzędzia"

Rani66 13 min. temu

Ojej nagle Banaś to zły i mściwy człowiek.Pamiętam jak wybraliście go na to stanowisko.Ile było radości,braw, ile uścisków dłoni,tak oto mamy swojego człowieka w tak ważnej instytucji,teraz będziemy mogli bezkarnie robić wszystko.I CO ? Już teraz nie pasuje do waszej układanki ? Jesteście podłą ,najbardziej złodziejską i zdemoralizowaną grupą rządząca po 89 roku w Polsce.Jesteście rządem okupacyjnym ,a taki powinien zostać jak najszybciej zastąpiony rządem polskim.