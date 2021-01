Rząd chce przez weekend zapobiec buntowi firm. "Łamanie prawa nie przyczyni się do szybszego zwalczenia pandemii"

Polak 49 min. temu zgłoś do moderacji 17 0 Odpowiedz

Hahaha... już to widzę jak urzędasy w wolny weekend siedzą i zajmują się bankrutującymi firmami, przecież oni pensyjki dostają a wolny weekend podobnie jak u "szczepiących" medyków bez względu na tracących dorobki życia ludzi, to świętość Jesteście obrzydliwi, ale w swojej krainie szczęśliwości, nie zapominajcie, że jak my nie wypracujemy podatków to za rok dwa dla was pieniędzy też nie będzie