Rząd ożywi spółdzielnie mieszkaniowe? Reset programu "Mieszkanie plus"

Rząd niedawno zapowiedział „reset” programu Mieszkanie Plus . Przedstawiciele obozu rządzącego nie ukrywają, że efekty wspomnianego programu na razie są dalekie od potrzeb. W realizacji bardziej ambitnych celów mają pomóc między innymi spółdzielnie mieszkaniowe.

Dlatego eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili przyjrzeć się sytuacji spółdzielni mieszkaniowych. Chodzi przede wszystkim o nowe inwestycje i stan zasobu mieszkań. Wyniki takiej analizy nie są szczególnie optymistyczne. Można mieć wątpliwości, czy niektóre spółdzielnie po latach kompletnego zastoju posiadają jeszcze zdolność do szybkiego podjęcia inwestycji mieszkaniowych.

W kontekście inwestycyjnych wyników spółdzielni mieszkaniowych, warto wspomnieć o najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wskazują one, że w całej Polsce od stycznia do grudnia 2019 r. spółdzielnie mieszkaniowe ukończyły zaledwie 2115 mieszkań dla swoich członków. To bardzo niski wynik, który jednak nie dziwi osób znających realia krajowej „mieszkaniówki”.