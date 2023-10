Rząd podjął decyzję ws. zagospodarowania Wisły

oj minister 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

nieudaczny jak mierzeje nam rozwala dla kogo ----pociągnąć drania do odpowiedzialność za degradacje przyrody i zniszczenia wału ochronnego przed powodziami --z Wisłą sobie nie radzą jak jest sztorm --a jak z zalewem ---Rosja ma zabezpieczenie, a my frajerami ,bo e-g ma biznes za naszą kasę ---co jest ---nieodpowiedni człowiek na stanowisku i mamy szkody uf