Rząd Tuska chce nowych sankcji. Jest propozycja uchwały

Zielony Ład do zmiany?

- Mamy poglądy, które każą nam działać na rzecz ochrony klimatu. Prezentujemy siły polityczne, dla których ochrona środowiska, zdrowie obywateli to są najwyższe priorytety, ale też odnajdujemy w konkretnych zapisach Zielonego Ładu zapisy nie do końca adekwatne do rzeczywistych problemów, przed jakimi stoi UE. Mówiąc wprost - ochrona środowiska nie może i nie musi być w konflikcie z elementarnymi interesami, jeśli chodzi o produkcję żywności i rolnictwo europejskie. Musimy tutaj znaleźć wspólną przestrzeń" - powiedział Tusk na konferencji prasowej w Wilnie, po spotkaniu z premier Litwy.