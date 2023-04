Rząd zajął się pakietem pomocowym dla rolników. Wiadomo, co dalej

Pakiet pomocowy dla rolników. Rząd omówił projekty

Jak wyjaśnił rzecznik rządu Piotr Müller, obie ustawy zostaną podpisane w trybie obiegowym. Według wiceministra Romanowskiego mają one trafić do Sejmu i będą procedowane 9 maja podczas dodatkowego posiedzenia parlamentu, który zajmie się pakietem pomocowym dla rolników.

Rząd obiecuje rolnikom dopłaty

Wiceminister nawiązał także do pomocy, jaką ma zamiar udzielić polski rząd rolnikom poszkodowanym przez nadmierny import produktów z Ukrainy. Chodzi o dopłaty dla producentów pszenicy i kukurydzy oraz wyższe dopłaty do paliwa rolniczego i do nawozów.

Kolejna pomoc dotyczy także producentów zbóż, ale nie tylko kukurydzy i pszenicy. To wsparcie będzie realizowane od 15 kwietnia do 15 czerwca br. Natomiast program dopłaty do nawozów będzie realizowany na podstawie posiadanych faktur na zakup nawozów w terminie od 16 maja do 30 marca 2023 r. Wiceszef MRiRW dodał, że pomoc będzie przysługiwała gospodarstwom do 300 ha.