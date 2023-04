Problemy rolników. Większość Polaków chce jego dymisji

W badaniu ankietowanym zadano pytanie, czy w związku z kryzysem zbożowym na polskim rynku, do dymisji powinien podać się polski komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Większość Polaków chce dymisji komisarza Wojciechowskiego

Sześciu na dziesięciu respondentów (59 proc.) w wieku od 35 do 49 lat oraz nieco mniejszy odsetek (56 proc.) badanych z wykształceniem wyższym sądzi, że polski komisarz ds. rolnictwa powinien zrezygnować ze swojego stanowiska. Dwie na trzy osoby z dochodem między 4001 a 5000 zł netto są zdania, że Janusz Wojciechowski powinien podać się do dymisji. Taką samą opinię wyraża 6 badanych na 10 z miast o wielkości między 100 a 199 tys. mieszkańców - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 18-19 kwietnia 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej, tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Opozycja krytykuje komisarza ds. rolnictwa, a rząd broni

- Dziś warto zażądać, żeby wyznaczony przez PiS komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski złożył rezygnację, bo nic nie zrobił w sprawie kryzysu zbożowego - podkreślił we wtorek lider PO Donald Tusk. - Podaj się chłopie do dymisji, zrezygnuj - apelował Tusk do Wojciechowskiego.