Zboże techniczne w mące? "Takie ziarna nadają się do spalenia w piecu"

Z powodu niekontrolowanego napływu zbóż z Ukrainy w polskich magazynach zalega ok. 4 mln t pszenicy. Ceny na rynku spadają, a rząd zapewnia, że przed żniwami magazyny będą puste . Część tego zboża, które określane jest jako techniczne, może być jednak fatalnej jakości. Jak informuje serwis rolniczy agroprofil.pl, "na przygranicznych polach na granicy z Ukrainą leżą hałdy zgniłego ziarna, głównie kukurydzy i pszenicy. To wierzchnia warstwa zbutwiałego zboża, jakie transportowane jest z Ukrainy wagonami kolejowymi tzw. węglarkami".

Zboże "techniczne" stało tygodniami

- Mówiliśmy w naszych branżowych rozmowach, że to zboże w końcu wyjdzie z tych wagonów i przyjdzie do nas. Tam się mógł rozwinąć robak, i się rozwinął, różne bakterie i grzyby. W pewnym momencie pojawił się na rynku termin: zboże techniczne. Nie ma takiej kategorii. Nastąpiło otwarcie granicy i te kontrole sanitarne, by udrożnić transporty, wpuściły zboże z Ukrainy - oceniła.

"Poważny charakter zjawiska"

Słowacja blokuje ukraińskie zboże

Słowackie Ministerstwo Rolnictwa zakazało przetwarzania na Słowacji ukraińskiego zboża oraz wprowadziło zakaz wpuszczania go na lokalny rynek. To efekt niezadowalających wyników analizy 1500 ton pszenicy w jednym z młynów. Badania wykazały obecność niedozwolonych w UE pestycydów.

- Cieszę się, że Słowacy podali informację dalej w unijnym systemie ostrzegania. To jest naprawdę gruba sprawa. Tylko determinacja rolników doprowadziła do tego, że się o tym mówi. Wcześniej rząd twierdził, że to fake newsy, a były już minister Kowalczyk pod koniec ubiegłego roku na spotkaniu w Senacie zapowiadał, że "od jutra" żadne zboże techniczne do Polski nie wjedzie. To słowa rzucana na wiatr - przypomina Iwański.