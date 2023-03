900 mln zł dla rolników poszkodowanych przez import zboża z Ukrainy

- W tej chwili pan premier (wicepremier, minister rolnictwa) Henryk Kowalczyk ogłosił, że w przyszłym tygodniu będzie okrągły stół w kwestii między innymi zboża , czyli to jest jedno z pierwszych działań, które, można powiedzieć, na bieżąco jest wykonywane. Tam będzie rozmowa o tym, co w przyszłości, bo to nie tylko kwestie zbożowe są - powiedział sekretarz generalny PiS pytany w Radiu Wrocław o kwestie importu zboża z Ukrainy i protesty polskich rolników.

- Chcemy jednocześnie przygotować się na przyszłość, bo to, co jest w tej chwili, to jest tylko zapowiedź tego, co może zdarzyć się za miesiąc, dwa. Mamy sygnały o tym, że kwestia zbożowa to nie jest jedyna, która może być dużym problemem dla m.in. rolnictwa w Polsce - powiedział Sobolewski.