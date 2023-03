Rząd ma problem z rolnikami. Organizuje "okrągły stół" ws. eksportu zboża

Ad4985 47 min. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

myśleli że się nie wyda .....kolejny syf co wypływa na górę... popierałem i popieram pewne sprawy ale to co się dzieje od ponad roku to mówię nie! Jak tak można widocznie prezes polski ma coś do ukrycia skoro znikł i nic nie mówi i się nie udziela niech szczur wyjdzie i się wytłumaczy bo to jego zasługa to on kazał na pewne predyspozycje niech wyjdzie i się wytłumaczy a kogoś to się oczernia oni myślą że Polacy są zamożni i można im wmówić bezwgledną pomoc wkładając łapy w nasze portfele ja rozumiem wszystko ale to co oni zrobili to tylko ban po wyborach i tyle nie podoba mi się i nie popieram to co oni robią co do pomocy a kto pomaga ten kto chce zarobić weźcie fundacje czy kościół to samo robi obecny rząd na pomaganiu władza się bogaci ......Ale kosztem godności Polski i Polaka