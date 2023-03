Rząd zachęca Polaków do PPK. A co z samymi ministrami, czy oszczędzają w programie?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są dobrowolną formą oszczędzania w ramach tzw. III filaru systemu emerytalnego. Z automatu zapisani są do niego wszyscy uprawnieni pracownicy.

Kto z rządu oszczędza w ramach PPK

8 mln osób, które do tej pory nie zdecydowały się na uczestnictwo w programie, będzie musiało ponownie przemyśleć, czy są zainteresowane taką formą oszczędzania. Jeżeli pracownicy nie złożą ponownie takiej deklaracji, to od 1 kwietnia pracodawcy zaczną przekazywać za nich wpłaty.

Zobacz także: "PPK to de facto podwyżka pensji". Prezes PFR: mniej boli strata niż to, że kto inny zarabia

"Fakt" postanowił sprawdzić, czy członkowie rządu, którzy namawiają Polaków, do oszczędzania w ramach PPK sami wstąpili do programu.

Dziennik wysłał do wszystkich ministrów prośbę o odpowiedź na pytanie, czy szef resortu przystąpił do PPK, a jeśli tak – jaką kwotę udało mu się tam zaoszczędzić. Takie same pytania zadał premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za pośrednictwem Kancelarii Premiera. "Od dwóch tygodni i KPRM, i większość resortów unika odpowiedzi na zadane pytania" - informuje dziennik.