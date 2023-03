Z PPK odpłynęło ponad 117 mln zł. To rekord

Gazeta wskazuje, że "wezbrała fala wypłat z PPK , programu, w którym Polacy mogą gromadzić oszczędności na emeryturę". Z podanych przez dziennik danych wynika, że w 2022 r. wypłacano średnio po 50 mln zł miesięcznie, tymczasem w styczniu tego roku było to ponad 80 mln zł, a w lutym 117 mln zł . Mimo to saldo napływów pozostaje dodatnie - w lutym wyniosło niemal 300 mln zł - zauważa "Puls Biznesu".

Wypłaty z PPK na ponad 117 mln zł. Szef PFR: nie ma powodów do zmartwień

- W ramach kampanii społecznej sami zwróciliśmy uwagę na to, że środki mogą być wypłacane. Z badań wynika, że podstawową bolączką są właśnie kwestie związane z OFE - ludzie zastanawiają się, czy PPK to środki prywatne, czy publiczne, więc chcieliśmy im pokazać, że to są ich pieniądze, których nikt im nie zabierze. Dlatego informowaliśmy o tym, jaka jest skala wypłat - wskazuje Borys i dodaje, że "to mogło nieco sprowokować kolejne wypłaty".