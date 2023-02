Będą specjalne kredyty dla rolników. "Oferta unikalna i atrakcyjna"

Głównym elementem zapowiedzianego wsparcia ma być pożyczka udzielana przez PKO BP na pięć lat, do 300 tys. zł, bez zabezpieczeń, na dowolny cel, który będzie służył w produkcji rolnej .

Preferencyjny kredyt dla rolników. Rząd podał szczegóły

- Kredyt będzie wspierać rozwój gospodarstw rolnych. To produkt, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników. Może być na zakup nawozów, materiału siewnego, sprzętu - wszystkiego, co jest potrzebne do prowadzenia gospodarstwa - zaznaczył Jacek Sasin. Jak dodał, oferta rządu jest "unikalna i atrakcyjna".