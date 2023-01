Wakacje kredytowe dla rolników? Ważna zapowiedź ministra

Wakacje kredytowe także dla rolników? Potrzebna zgoda KE

"W tej sprawie niezbędna jest zgoda Komisji Europejskiej na takie samo potraktowanie gospodarstw rolnych, jak ma to miejsce w odniesieniu do gospodarstw domowych. O taką zgodę do Komisji Europejskiej wystąpimy" - dodał Kowalczyk. Nie podał jednak więcej szczegółów.