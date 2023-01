Rząd przedłuży wakacje kredytowe o kolejny rok? Jest odpowiedź premiera

RPP na styczniowym posiedzeniu postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że główna stopa referencyjna wynosi dalej 6,75 proc. RPP nie zdecydowała się na zmianę stóp procentowych również w żadnym z trzech ostatnich miesięcy 2022 r. Ostatnia podwyżka stóp nastąpiła we wrześniu i była to 11. podwyżka cyklu podwyżek, który zaczął się w październiku 2021 r.