Sklepowa bitwa na ceny masła uderza w branżę mleczarską. "To zapaść"

Branża mleczarska pisze do ministra

To potwierdzają dane KZSM. Jeszcze jesienią ubiegłego roku kilogram sera dojrzewającego w zbycie kosztował ok. 25 zł, a teraz 13,5 zł. Natomiast cena kilograma mleka chudego w proszku wynosiła powyżej 20 zł, teraz jest to 11 zł. Podobnie w przypadku pełnego mleka w proszku - widać spadek z 24 do 16 zł. Spadki nie ominęły masła. Kilogram w ubiegłym roku kosztował 34 zł, a teraz ok. 19-20 zł. Ponadto kilogram sera dojrzewającego to koszt rzędu 16 zł/kg (było 26,5 zł), a serwatki w proszku 3,60 zł/kg (było 7,40 zł). Z kolei koszt jednostki tłuszczowej śmietany to 0,22 gr, a było 0,41 gr. W niektórych przypadkach ceny są niższe o połowę.