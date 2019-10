Rząd zajął się wsią. Obiecuje rozwój i wzrost zamożności jej mieszkańców

"Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa do 2023 r." oraz "Wspólna deklaracja na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa" - to pełne tytuły dokumentów przyjętych przez rząd na dzisiejszym posiedzeniu. Urzędnicy resortu rolnictwa nakreślili w nich plan na rozwój terenów wiejskich. Jak tłumaczy Centrum Informacyjne Rządu, "rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa jest konieczny do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju całego kraju".