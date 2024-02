Samotnia w Karkonoszach. Jest decyzja. Nie ugięli się pod falą protestów

Nicky 19 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Murowaniec ma opinie mocno średnie i zdaniem wielu osób to już nie jest schronisko, a zwykły hotel tylko bez luksusów, za to z taśmową jadłodajnią i sklepikiem z gadżetami... i płatną toaletą. Samotnia idealna nie jest, ale przynajmniej ma klimat górskiego schroniska. Jak zaczną z Samotni robić drugiego Murowańca, to to miejsce mocno straci.