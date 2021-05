Sankcje dla Białorusi. Polscy przedsiębiorcy boją się wymiany ciosów UE z Mińskiem

Jak donosić poniedziałkowy "Dziennik Gazeta Prawna", pogłębienie kryzysu w relacjach białorusko-zachodnich to efekt wydarzeń sprzed tygodnia, gdy Mińsk zmusił do lądowania samolot Ryanaira lecący z Aten do Wilna. Tam doszło do zatrzymania znajdujących się na pokładzie opozycyjnego blogera Ramana Pratasiewicza i jego dziewczyny Sofii Sapiegi.