Sankcje wobec Turcji. Unia wkracza do gry

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, tarcia na linii Cypr-Turcja stały się już na tyle poważne, że do akcji musiała wkroczyć unijna dyplomacja.

Szefowie dyplomacji krajów UE wydali właśnie zgodę na to, by można było nałożyć sankcje na Turcję, jeśli ta dalej będzie prowadzić nielegalne odwierty w pobliżu Cypru. Turcy poszukują tam gazu, na co nie zgadza się wyspiarski kraj.