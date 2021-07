SAP Story: Mondelēz stawia na kompleksową transformację cyfrową w chmurze

Przejście do chmury było więc oczywistym wyborem. Mondelēz International potrzebowało jedynie odpowiedniego zespołu wsparcia, który pomógłby im utrzymać kontrolę nad danymi przedsiębiorstwa przy jednoczesnym dotrzymaniu kroku wymaganiom biznesowym. W ciągu jednego roku zmigrowano aż 19 różnych systemów do chmury w zaledwie dwóch transzach.

Kompleksowa strategia i warsztaty organizowane przez architektów technicznych SAP nie tylko ułatwiły cały proces, ale i go przyspieszyły. Bezproblemowa migracja do chmury podstawowych systemów ERP, zarządzanie relacjami z klientami, łańcuchem dostaw, gospodarki magazynowej, analityki biznesowej i inne – wszystko to zostało zaimplementowane w ramach weekendowego sprintu.

– Migracja do Microsoft Azure zapewniła Mondelēz International bezpieczną platformę, która obniża koszty i ryzyko. Zespół SAP pomógł w realizacji i zabezpieczeniu naszej strategii przeniesienia do chmury, tworząc grunt pod przyszłe innowacje – mówi Javier Polit, dyrektor ds. informacji Mondelēz International .

– Chmura kojarzona jest z unifikacją – co jest oczywistą korzyścią dla przedsiębiorstw, ponieważ pozwala na zoptymalizowanie środowiska IT. W SAP nie jesteśmy jednak zwolennikami podejścia, która zakłada, że jedno rozwiązanie sprawdzi się absolutnie wszędzie. Preferujemy indywidualne podejście do potrzeb i procesów transformacyjnych w organizacji klienta. Dlatego chcemy szukać – wspólnie z nim – unikalności wybranego rozwiązania. Przykładem na sprawne działanie, dostosowane do unikalnych potrzeb danego przedsiębiorstwa, jest właśnie historia migracji do chmury kluczowych systemów Mondelēz International – zauważa Dorota Zaremba, dyrektor sprzedaży ds. sektora MŚP, członek zarządu SAP Polska.