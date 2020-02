Sasin chce namawiać państwowe spółki na polski węgiel

"Będę bardzo konsekwentnie namawiał zarządy państwowych spółek energetycznych, żeby przede wszystkim wykonywały kontrakty, które zawarły z polskimi dostawcami, a dopiero przy braku możliwości dostarczenia odpowiedniej ilości węgla myślały o imporcie" - powiedział Sasin pytany o import do Polski węgla z zagranicy, m.in. z Rosji.

"Trudno mówić, że w najbliższym, bardzo krótkim czasie będziemy w stanie to zmienić" - powiedział.

"Musimy zadbać, żeby polski węgiel był bardziej konkurencyjny i rozmawialiśmy o tym, jak zatrzymać import węgla do Polski, który powoduje, że mamy dzisiaj dużo niesprzedanego węgla z polskich kopalń" - powiedział Sasin. "To są wszystko problemy, z którymi musimy się w następnych tygodniach zmierzyć".

Plany, o których mówił minister, to element porozumienia z górniczymi związkami zawodowymi, wypracowanego w czwartek.

Związkowcy pierwotnie domagali się podwyżek na poziomie 12 proc. Jednak, jak wytłumaczył Sasin, powrót do tego tematu będzie możliwy dopiero we wrześniu, kiedy będzie jasne, czy PGG wypracowała zysk. Wtedy też wszystkie strony powrócą do stołu negocjacyjnego.