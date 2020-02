Sasin zapewnia, że elektrownia Ostrołęka C powstanie. "Dyskutujemy tylko o rodzaju paliwa"

Elektrownia Ostrołęka C powstanie i to nie podlega dyskusji – zapewnia Jacek Sasin. Wyjaśnia, że wątpliwości dotyczą kwestii technicznych, a nie samej zasadności tej inwestycji. Decyzja spółek Energa i Enea o zawieszeniu finansowania elektrowni w żaden sposób na to nie wpływa, przekonuje minister.

