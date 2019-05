Segregacja odpadów będzie obowiązkowa. Są nowe przepisy

Dwa razy wyższe opłaty za wywóz śmieci dla tych, którzy ich nie segregują. To jedno z głównych założeń ustawy, którą we wtorek przyjął rząd. Ma to pomóc w realizacji unijnych wymogów.

Podziel się Dodaj komentarz