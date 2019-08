Sejmowa drukarka nie zwalnia tempa. 12 tys. stron nowego prawa

Jest to wynik o 5,6 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To wnioski z najnowszej aktualizacji "Barometru stabilności otoczenia prawnego w Polsce" przygotowanego przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton.

Oznaczałoby to, że pod względem produkcji prawa sytuacja nieco pogorszyła się w porównaniu z poprzednim rokiem, ale utrzymuje się na poziomie zbliżonym do średniej z lat 2012-2018.

Jeśli ktoś chciałby przeczytać wszystkie publikowane nowe akty prawne najwyższego rzędu, to w I półroczu 2019 r. miałby do przeczytania 95 stron każdego dnia roboczego, więc musiałby poświęcić na to średnio co najmniej 3 godziny i 10 minut (przy konserwatywnym założeniu, że na jedną stronę potrzeba średnio 2 minut).