Serwisy VOD zaliczają rekordowy wzrost

"Wskaźnik ten jest jeszcze wyższy, gdy uwzględni się w nim przychody z serwisu HBO GO w kanale operatorskim, czyli dystrybuowanego głównie jako dodatek do usługi płatnej telewizji. PMR szacuje, że w 2019 r. liczba subskrypcji serwisów SVOD (nie licząc HBO GO w kanale operatorskim z uwagi na jego specyfikę), rosnąca organicznie w dwucyfrowym tempie, była już powyżej 2 mln. Biorąc pod uwagę, że na jedno gospodarstwo może przypadać kilka subskrypcji, daje to wskaźnik penetracji serwisami SVOD w Polsce na poziomie ok. 9% wszystkich gospodarstw domowych w Polsce" - czytamy w komunikacie.