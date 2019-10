Setki kilometrów rur, cystern i pociągów. By paliwa z PKN ORLEN dotarły na czas

Zacznijmy od tego, skąd PKN ORLEN ma ropę. Obecnie ok. 50 proc. surowca przerabianego w płockiej rafinerii pochodzi spoza kierunku rosyjskiego. Dostawy z Rosji realizowane są rurociągiem „Przyjaźń”. Surowiec kupowany z innych kierunków dostarczany jest do terminalu naftowego w Gdańsku, skąd trafia do Płocka – również rurociągiem.

Transport ropy w naszym kraju odbywa się głównie poprzez sieć należącą do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych – to 887 km rur. ORLEN korzysta też z rurociągu własnego o długości 43 km, łączącego miejscowości Góra i Żółwiniec, gdzie jest on połączony z infrastrukturą PERN.

Coraz mniej rosyjskiej ropy

PKN ORLEN konsekwentnie dywersyfikuje dostawy ropy. W październiku br. do płockiej rafinerii, w ramach dostawy spot, ponownie trafi surowiec – 100 tys. ton amerykańskiej ropy. Warto zaznaczyć, że od początku tego roku ropa ze Stanów Zjednoczonych była także przerabiana w zakładach Grupy ORLEN w Czechach i na Litwie.

Koncern analizuje także nowe możliwości dywersyfikacji oraz komplementarność różnych gatunków ropy z możliwościami technologicznymi swoich rafinerii. Zakup gatunku lekkiej i słodkiej ropy jaką jest WTI (West Texas Intermediate) wpływa na wzrost uzysków. Charakteryzuje się on bowiem bardzo dobrymi parametrami gęstości i zawartości siarki, co sprawia, że w procesie przerobu uzyskuje się z niej m. in. dużą ilość tzw. produktów białych (jak gaz suchy i płynny, benzyna, nafta i olej napędowy).

Źródła, z jakich ORLEN korzysta i korzystał w ostatnim czasie to Angola, Nigeria, Kazachstan, Norwegia, Arabia Saudyjska czy USA.

Przerób – rafineria

Rafinerie to serce firmy, tu z surowca powstają produkty rafineryjne, w tym paliwa. Grupa ORLEN zarządza sześcioma rafineriami w Polsce (Płock, Trzebinia, Jedlicze), Czechach (Litvinov, Kralupy) i na Litwie (Możejki). Przerób ropy naftowej w Grupie ORLEN w 2018 roku to 33,4 mln ton.

Ropa trafia do rafinerii dzięki rurociągom, ale ciąg logistyczny w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku również oparty jest głównie o tłoczenia rurociągowe.

Produkty paliwowe dostarczane są w ten sposób (rurociągami – przyp. red.) z Płocka do Ostrowa Wlkp., następnie tam są przekazywane do wagonów kolejowych. Dalszy transport realizowany jest po liniach kolejowych. Dzięki temu zachowana jest wysoka jakość paliw, trafiających do stacji paliwowych.

ORLEN dysponuje taborem ponad 40 lokomotyw i ponad 500 wagonów cystern, a Koncern informuje o kolejnych planach zakupowych. W najbliższych pięciu latach grupa PKN ORLEN chce bowiem zwiększyć przewozy kolejowe paliw o około 30 proc. Tym samym mają one sięgnąć 11,2 mln ton rocznie.

Transport gotowych produktów

Gotowe paliwa wypływają z rafinerii również rurociągami. PKN ORLEN w Polsce wykorzystuje do tego 958 km rurociągów: 620 km należą do PERN, a 338 km to własna infrastruktura firmy. Składa się ona z dwóch odcinków Płock – Ostrów Wielkopolski – Wrocław o długości 319 km oraz Wielowieś – Góra o długości 19 km.

By paliwo można było łatwiej i szybciej transportować, na terenie całego kraju, firma wykorzystuje do tego sieć terminali. To tam trafiają produkty z rafinerii. Są magazynowane w zbiornikach o dużej objętości, dochodzącej do 100 tysięcy metrów sześciennych. Do przyjmowania, magazynowania, wydania i przeładunku paliw Grupa ORLEN na terenie Polski wykorzystuje łącznie 25 obiektów.

Są to terminale własne oraz bazy podmiotów trzecich. Łączna pojemność magazynowa w ramach infrastruktury własnej oraz zawartych umów wynosiła na koniec 2018 roku ponad 2,7 mln metrów sześciennych.

Paliwa trafiają na stacje także w cysternach samochodowych. Jeden taki transport to maksymalnie 40-50 tysięcy litrów. Ładunek w cysternie może być zróżnicowany – jeden samochód może transportować np. jednocześnie różne rodzaje diesla i benzyny.

W realizowaniu dostaw na stację istotny jest czas. Trzeba dowieźć paliwa dokładnie wtedy, gdy zbiorniki pod ziemią będą niemal puste, ale jeszcze nie zabraknie paliwa dla klientów.

By to było możliwe, łącznie dziennie realizowanych jest ok. 500 dostaw.

Co czwarta stacja to ORLEN

Grupa ORLEN jest zdecydowanym liderem sprzedaży detalicznej paliw w Europie Centralnej. W 2018 roku po raz pierwszy łączna liczba stacji przekroczyła liczbę 2 800. W Polsce stacji działających pod szyldem ORLENU jest już prawie 1800, co stanowi jedną czwartą wszystkich takich punktów w Polsce.

Koncern z Płocka zaopatruje też w paliwa 11 polskich lotnisk.

