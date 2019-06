Shell chce uruchomić pierwszą w Polsce stację LNG dla ciężarówek. W planie kolejnych 10

- Polska bierze udział w programie, w ramach którego chcemy budować stacje tankowania skroplonego gazu ziemnego dla samochodów ciężarowych w Europie, mniej więcej co 400 km. Mamy nadzieję, że pierwszą stację w Polsce uruchomimy w tym roku - powiedział Molenda na konferencji prasowej zapowiadającej Shell Eco-marathon.

Obecnie w Europie funkcjonuje już ok. 400 stacji tankowania LNG, z czego 60 przybyło tylko w ostatnim półroczu. LNG jako paliwo transportowe nadaje się jedynie do transportu ciężkiego, ponieważ zbiornik na skroplony gaz, ze względu na potrójny płaszcz, ma zbyt duże gabaryty, aby montować go w pojazdach osobowych.