Shell zamyka rafinerię w Niemczech. To część większego planu

Shell podkreślił, jak czytamy w depeszy Reutersa, że jednostka hydrokrakingu zostanie przekształcona w jednostkę produkującą oleje bazowe z grupy III. Są to oleje stosowane głównie w silnikach, a ich roczna produkcja wyniesie około 300 tys. ton metrycznych. To odpowiada około 9 proc. obecnego zapotrzebowania Unii Europejskiej i 40 proc. zapotrzebowania Niemiec na tego typu oleje .

Shell chce redukować emisję dwutlenku węgla

Działania te mają na celu zmniejszenie operacyjnej emisji dwutlenku węgla Shell. Jest to część szerszego planu firmy, która dąży do ograniczenia ogólnej emisji gazów cieplarnianych, w tym tych pochodzących z paliw spalanych przez klientów do zera netto do 2050 roku — pisze Reuters.