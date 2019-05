Skąd podchodzą ubrania sprzedawane w Polsce? Europejskie dane nieźle namieszały

Jak wytłumaczyć te różnice? Część wyjaśnienia to z pewnością niemieckie ubrania używane, sprzedawane potem w naszych licznych lumpeksach. Ale to tylko fragment rzeczywistości. Takie ubrania było nie było nie mają dużej wartości, a to w wartości importu przodują Niemcy.

Druga sprawa to transport. Statystyki Eurostatu nie tyle informują, gdzie ubrania zostały wyprodukowane, ale skąd je przywieziono. Jak widać dużo większą część przeładunków ubrań, trafiających potem do polskich sklepów, robi się w Niemczech, nie w Polsce.

Nawet rekordy polskich portów to za mało

Owszem, w ubiegłym roku pobity został rekord przeładunków w naszych portach. Wyniosły one 101,2 mln ton (rok wcześniej 87 mln ton), a najszybciej zyskiwał Gdańsk, gdzie wzrost przeładunków rok do roku był aż 29-procentowy. Mimo to i tak gros ładunków ubrań z Chin trafia do portów niemieckich. Kierunek niemiecki importu ubrań zwiększył swój udział do 45 proc. z 38 proc. w 2017 roku.