Skarbówka dostanie nową broń. Na celowniku darowizny

Jak pisze wtorkowy "Dziennik Gazeta Prawna", projekt nowej Ordynacji podatkowej został już przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów. Z jednym zastrzeżeniem - resort finansów ma jeszcze wprowadzić do niego kilka zmian.

Z kolei prezes Prokuratorii Generalnej RP zaproponował, by bieg terminu przedawnienia był przerywany, gdy zachodzi podejrzenie, że interesy prokuratorii zostały pogwałcone. To modyfikacja tzw. skargi pauliańskiej. Obecnie działa ona tak, że np. umowa lub darowizna jest nieważna, ale bieg przedawnienia nie zostaje przerwany.

To ma się jednak zmienić. Właśnie dlatego, by sprawy się nie przedawniały. Batalie sądowe trwają bowiem długo, a dłużnicy podatkowi często specjalnie jeszcze je przeciągają.

Skarbówka sięga po brudne metody. Nasyła policję na przedsiębiorcę, by zrobić z niego gangstera

Przypomnijmy, że w money.pl wielokrotnie pisaliśmy o tym, że sztuczne przerywanie biegu przedawnienia to jeden z grzechów skarbówki. Urzędy często wszczynały postępowanie karno-skarbowe po to, by właśnie ten bieg przerwać. Nawet jeśli nie miały ku temu poważnych powodów.