Sukces FPP i money.pl. Skarbówka umarza postępowania karne przeciwko Polakom, którzy nie zapłacili wymyślonych podatków

Tysiące Polaków przez pisane na kolanie prawo i urzędników ślepo je realizujących zostało wmanewrowanych w płacenie nienależnych podatków z odsetkami. W bulwersującej sprawie ofiar ulgi meldunkowej dochodzi wreszcie do długo oczekiwanego zwrotu.



Ulga meldunkowa jest znakomitym przykładem na to, jak łatwo państwu przychodzi zastawianie podatkowych pułapek na obywateli. Nie rozstrzygając, czy robi to celowo, by podratować budżet, czy nieumyślnie, bo wadliwie skonstruowane prawo doprowadziło do kuriozalnych sytuacji, trzeba takie praktyki piętnować i zwalczać.

Jednak, jak widać na przykładzie tej sprawy, niezwykle trudno jest całą rozpędzoną maszynerię realizującą wadliwe prawo zatrzymać. Można mieć nawet uzasadnione podejrzenia, że w takich przypadkach władza chętniej zaprzęga cały aparat państwowy do obrony wadliwych przepisów i decyzji urzędniczych, niż przyznaje się do błędu.

Ofiary ulgi meldunkowej. Przez brak jednego papierka muszą zapłacić duży podatek

Najlepszym na to dowodem jest ulga meldunkowa, o której wielokrotnie pisaliśmy na łamach money.pl. Jej ofiarami są osoby, które nabyły bądź odziedziczyły mieszkanie w latach 2007-2008, były w nim zameldowane przez ponad rok i przed upływem 5 lat od nabycia lub odziedziczenia sprzedały je.

Produkowanie winnych i hodowanie odsetek

Ludzie ci zostali jednak zwiedzeni przez fiskusa. Aparat skarbowy dobrze ukrył fakt, że dodatkowym, formalnym warunkiem zwolnienia z podatku dochodowego jest złożenie oświadczenia w urzędzie skarbowym o tym, że podatnicy ci byli w tym mieszkaniu zameldowani.

W efekcie tego zabiegu wyprodukowano tym wymogiem posiadania jednego do niczego niepotrzebnego papierka tysiące rzekomych oszustów, którzy uchylili się od zapłacenia podatku. Jako że w całej Polsce toczą się setki, jeśli nie tysiące spraw „ulgowiczów”, nasza ostania publikacja miała już charakter listu otwartego do minister Teresy Czerwińskiej.

W korespondencji wśród 13 bardzo szczegółowych pytań poprosiliśmy również o wskazanie, co MF ma zamiar zrobić z ewidentnie instrumentalnym wszczynaniem postępowań karnych skarbowych przeciwko „ulgowiczom”.

Z danych Fundacji Praw Podatnika, założonej przez Marka Isańskiego, wynika, że wszystkie one były wszczynane jedynie w drugiej połowie ostatniego roku terminu przedawnienia. Natomiast w stosunku do tych „ulgowiczów”, którzy nie zbliżyli się jeszcze do terminu przedawniania, nie wszczęto ani jednego takiego postępowania.

Widać tu zatem brak konsekwencji aparatu skarbowego, można nawet mieć podejrzenia o zaniechanie obowiązków służbowych przez urzędników. Bo przecież sytuacja wszystkich „ulgowiczów” jest niemalże identyczna.

Zatem albo wszyscy powinni być podejrzani, albo nikt. Tu jednak widać tylko schemat związany ze zbliżającym się przedawnieniem, które fiskus przerywa, wszczynając postępowania, żeby zatuszować swoją opieszałość, albo - co gorsza - by możliwie długo hodować na obywatelach odsetki w sposób świadomy i zaplanowany.

Wreszcie zaczęli umarzać

Po liście, na który dostaliśmy tylko wymijające, choć dające nieco nadziei odpowiedzi, postanowiliśmy sprawdzić, jak wcześniejsze deklaracje MF realizowane są w praktyce. Fundacji Praw Podatnika udało się zmienić podejście organów skarbowych do tego, jakie muszą być spełnione warunki, by można było wszczynać postępowania karne skarbowe. Udało się też uzyskać deklaracje ministra o wzmocnieniu nadzoru procesowego w sprawach karnych skarbowych.

Wysłaliśmy więc w tej sprawie pytania do wszystkich Izb Administracji Skarbowej w kraju. Chcieliśmy dowiedzieć się, jak wiele spraw karnych skarbowych przeciwko „ulgowiczom” zostało umorzonych w wyniku zapowiadanego w lutym nadzoru. Początkowo żadnych odpowiedzi nie było, aż wreszcie biuro komunikacji Krajowej Administracji Skarbowej zdecydowało się odpowiedzieć w imieniu wszystkich IAS.

Okazało się, że łącznie w latach 2015 - 2018 umorzono 160 takich spraw, ale po otrzymaniu pisma od ministra, które było odpowiedzią na list FPP, umorzono aż 41 postępowań karnych skarbowych przeciwko „ulgowiczom”. Zatem przez nieco więcej niż 3 miesiące zamknięto w ten sposób więcej spraw niż do tej pory umarzano średnio przez rok. Nie może być tu mowy o przypadku.

- To naprawdę duży sukces money.pl i Fundacji. Bo daje duże nadzieje na koniec z patologicznymi zachowaniami skarbówki, polegającymi na łamaniu praw podatników pod pozorem działania zgodnego z prawem - mówi money.pl Marek Isański.

Zanim jednak w górę poszybują korki od szampana, chcemy, wraz z prezesem FPP, zadać pani minister Teresie Czerwińskiej kolejne bardzo ważne pytania:

Po pierwsze, w ilu z umorzonych postępowań karnych skarbowych wszczęcie tego postępowania zawiesiło bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego? Po drugie, w ilu umorzonych postępowaniach karnych skarbowych organy podatkowe uchyliły decyzje podatkowe z uwagi na wydanie ich po terminie przedawnienia? Pytania te już wysłaliśmy do KAS i MF i cierpliwie czekać będziemy na odpowiedzi.

