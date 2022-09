Skierowanie na badania i do szpitala - ile jest ważne?

Skierowania lekarskie - podstawowe informacje

Zasady udzielania i korzystania ze świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa ta precyzuje również zasady kwalifikowania na te świadczenia oraz ich finansowania. Stosownie do treści ustawy skierowanie do specjalisty wystawia lekarz rodzinny, nazywany również lekarzem pierwszego kontaktu. Skierowanie do szpitala zaś może wystawić każdy lekarz posiadający kontrakt z NFZ.

Ile jest ważne skierowanie na badania?

Skierowanie na badania lekarskie co do zasady ważne jest do czasu ustania przyczyny. Jak długo ważne jest skierowanie na badanie krwi? Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia znajdziemy informacje o tym, że skierowanie to jest ważne do czasu ustania przyczyny. Wobec tego można powiedzieć, że skierowanie na badania lekarskie nie ma ustalonego z góry terminu ważności.

Niemniej jednak zbyt ogólne zasady dotyczące ważności skierowań mogą powodować pewne niejasności. Może zdarzyć się, że centrum diagnostyczne odmówi wykonania badania, jeżeli skierowanie ma więcej niż 30, 60, czy 90 dni, dlatego zaleca się, również ze względów zdrowotnych, aby badanie wykonać tak szybko, jak to możliwe.

Ile jest ważne skierowanie do specjalisty?

Zgodnie z treścią ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych, skierowanie na konsultację do specjalisty jest ważne tak długo, jak długo występują przesłanki zdrowotne uzasadniające potrzebę leczenia.

Termin ważności ma natomiast skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne u fizjoterapeuty. Wówczas skierowanie to jest ważne przez 30 dni od daty jego wystawienia. Z kolei w przypadku skierowania na leczenie uzdrowiskowego, jego termin wynosi 18 miesięcy od dnia wystawienia.

Ile jest ważne skierowanie do szpitala?

Skierowanie do szpitala to dokument, który uprawnia nas do skorzystania z darmowej opieki szpitalnej w ramach NFZ. Pacjent posiadający ważne skierowanie, może wówczas wybrać dowolną placówkę na terenie całej Polski, w której chce odbyć leczenie. Warunkiem jest oczywiście posiadanie przez daną placówkę kontraktu z NFZ.

Tak, jak w poprzednich przypadkach, skierowanie do szpitala jest ważne do momentu ustania przyczyny jego wystawienia. W związku, z czym skierowanie to wystawiane jest bezterminowo. Wobec tego może ono zostać uznane za ważne nawet po 2 latach od daty jego wystawienia, niemniej jednak, w takim przypadku lekarz może poddać w wątpliwość aktualny stan zdrowia pacjenta. Wówczas ma on prawo do podjęcia decyzji o konieczności aktualizacji skierowania.

Wyjątek stanowi skierowanie do szpitala psychiatrycznego. Osoba, która dostanie skierowanie do szpitala psychiatrycznego ma 14 dni od daty jego wystawienia do zarejestrowania się do placówki. W przeciwnym wypadku pacjent nie zostanie przyjęty do szpitala.

Obowiązek dostarczenia oryginalnego skierowania

Od 1 stycznia 2015 roku każdy pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginalnego skierowania lekarskiego do placówki, w ciągu 14 dni od daty zarejestrowania się na listę oczekujących. Skierowanie może zostać dostarczone osobiście, drogą pocztową lub przez osobę trzecią. Jeżeli pacjent nie dostarczy ważnego skierowania w/w terminie, wówczas zostanie on skreślony z listy pacjentów oczekujących.

Kto nie potrzebuje skierowania lekarskiego?

Warto wiedzieć, że skierowanie lekarskie nie jest potrzebne w przypadku chęci odbycia wizyty u wszystkich specjalistów. Skierowania nie potrzebujemy do: ginekologa i położnika,

stomatologa,

onkologa,

psychiatry,

wenerologa.

Ponadto skierowania do szpitala nie potrzebują: kombatanci,

osoby represjonowane,

niewidome cywilne ofiary działań wojennych,

działacze opozycji antykomunistycznej,

osoby chore na gruźlice,

zakażeni wirusem HIV,

osoby uzależnione od alkoholu.

Skierowanie do szpitala nie będzie również oczywiście potrzebne w nagłych przypadkach, zagrażających życiu lub zdrowiu pacjenta.

