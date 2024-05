Skrawek ziemi, na który zerkają Moskwa i Pekin. Eksperci ostrzegają

Nieruchomość na dalekiej północy

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez norweskiego nadawcę publicznego NRK, obecnie większość udziałów w Kuldspids AS, a dokładnie 50,2 proc., należy do Rosjanki mieszkającej na Łotwie, która ma obywatelstwo Norwegii od 1995 roku. Kobieta ta przez lata stopniowo skupowała akcje przedsiębiorstwa.

Ostrzeżenia przed przejęciami

W liście, do którego dotarły gazety "Svalbardposten" i "Aftenposten", przedstawiciel rządu Norwegii zwrócił się do spółki Kuldspids AS z prośbą o wstrzymanie sprzedaży i wycofanie ogłoszenia. "Jeśli dojdzie do transakcji, umowa nie będzie miała konsekwencji prawnych" - podkreślono w dokumencie, zaznaczając, że konieczna będzie zgoda ministerstwa przemysłu i handlu.