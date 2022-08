Służebność gruntowa - co to jest i jakie niesie ze sobą konsekwencje?

Co to jest służebność gruntowa?

Służebność gruntowa to rodzaj obciążenia nieruchomości, który w większości przypadków zostaje wpisany do księgi wieczystej, jednak nie jest to obowiązkowe. W porównaniu do służebności osobistej i służebności przesyłu gruntowa daje możliwość wykonywania określonych w umowie czynności na nieruchomości sąsiada. Służebność dzielimy na służebność czynną, która polega na korzystaniu z cudzej nieruchomości w oznaczonym zakresie oraz służebność bierną (np. zakaz budowy przy granicy, zakaz wznoszenia budynku powyżej określonej wysokości).