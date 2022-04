Zasiedzenie nieruchomości - jak do niego dochodzi, jak się uchronić?

Czym jest zasiedzenie nieruchomości?

Zasiedzenie nieruchomości to jeden ze sposobów nabycia własności nieruchomości. Dochodzi do niego na skutek używania cudzej rzeczy i traktowania jej tak, jak prawowity właściciel przez ściśle określony czas. Zgodnie z treścią Kodeksu cywilnego zasiedzenia może dokonać zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Zasiedzeniu podlegają zaś nieruchomości budynkowe i lokalowe oraz służebności gruntowe.

Jak dochodzi do zasiedzenia nieruchomości?

Zasiedzenie w dobrej i złej wierze

Zasiedzenie w dobrej mierze oznacza, że samoistny posiadacz nieruchomości władał daną nieruchomością i jednocześnie nie miał świadomość, że nie przysługuje mu prawo własności do owej nieruchomości. Zasiedzenie w złej mierze zaś ma miejsce wtedy, kiedy posiadacz samoistny wiedział, że nie jest właścicielem nieruchomości, a tym samym miał świadomość, że dana nieruchomość mu nie przysługuje a mimo to, władał nią.

Jak przerwać bieg zasiedzenia?

Jak wygląda sprawa o zasiedzenie?

Po spełnieniu warunków do zasiedzenia dochodzi automatycznie, z mocy prawa. Nie ma więc potrzeby wszczynania postępowania sądowego. Konieczne jest jednak przeprowadzenie nieprocesowego postępowania o stwierdzenie zasiedzenia. Wówczas posiadacz samoistny uzyska dokument, który potwierdzi jego tytuł prawny do nieruchomości.

Osoba zainteresowana zasiedzeniem w pierwszej kolejności musi złożyć wniosek o stwierdzenie zasiedzenia do sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. Wnioskodawca ma dodatkowo obowiązek wskazania we wniosku inne osoby, które mogą być zainteresowane sprawą zasiedzenia.

Zasiedzenie nieruchomości a dziedziczenie

Jak się chronić przed zasiedzeniem nieruchomości?

Każdy właściciel powinien przede wszystkim kontrolować regularnie co dzieje się z jego nieruchomościami. Jeżeli okaże się, że dany grunt lub budynek jest użytkowany bez jego wiedzy, od razu trzeba podjąć odpowiednie kroki. To samo dotyczy dziedziczenia spadku. Należy dokładnie sprawdzić, co wchodzi w jego skład. W przypadku, gdy jest to nieruchomość, trzeba ściśle uregulować kwestie korzystania z niej.