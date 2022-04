Dzierżawa ziemi - na czym to polega?

Umowa dzierżawy - czym się charakteryzuje?

Prawa i obowiązki przy dzierżawie ziemi

Jeżeli chodzi o prawa dzierżawcy, może on używać przedmiotu dzierżawy, korzystać z niego oraz pobierać z niego pożyczki rozumiane jako np. płody rolne. W przypadku, gdy doszło do znacznego zmniejszenia przychodów uzyskiwanych z przedmiotu dzierżawy, a sytuacja ta nie miała miejsca z winy dzierżawcy, ma on również prawo ubiegać się o zmniejszenie czynszu.

Jakie są prawa i obowiązki wydzierżawiającego? Przede wszystkim ma on obowiązek wydania przedmiotu dzierżawy w stanie przydatnym do użytku określonego ściśle w umowie. Wydzierżawiający może także wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli dzierżawca używa przedmiotu dzierżawy w sposób niezgodny z umową lub oddaje go do użytku innej osobie bez zgody wydzierżawiającego.