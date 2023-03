Sony i Honda łączą siły. Rzucają wyzwanie Tesli

Afeela – tak będzie nazywać się samochód elektryczny od firm Sony i Honda. Pojazdy mają korzystać z dorobku obu firm, co zapowiedział dyrektor generalny Sony Honda Mobility Yasuhide Mizuno. Zaprezentował on również prototyp wozu.

Oto samochód elektryczny od Sony Honda Mobility

Do stworzenia pojazdu firma Sony Honda Mobility nawiązała też współpracę z Qualcomm i Epic Games. Ma to zapewnić Afeeli łączność w 5G i możliwość skorzystania z usług rozrywkowych.

Natomiast Epic Games to firma kojarzona raczek z sektorem gier komputerowych . Jednak w przypadku Afeeli ma ona zapewnić "połączone doświadczenia motoryzacyjne, które wiodą prym nie tylko w komunikacji wizualnej i bezpieczeństwie, ale także w rozrywce". Zapowiedział to Kim Libreri, dyrektor ds. technologii w Epic Games.

Tesla pionierem na rynku samochodów elektrycznych

Jak zauważa Bloomberg, to marka Tesla jest pionierką w tej sektorze i ustanowiła standard dla samochodów elektrycznych i związanych z nimi doświadczeniami. Należąca do Elona Muska firma regularnie dodaje gry i inne ulepszenia do ich pojazdów.